В Бокситогорском районе 63-летний водитель Lada врезался в дерево и погиб

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 6 километре автодороги "Дыми – Бор – Колбеки – Бочево" 6 марта в 14:25 63-летний водитель Lada Kalina, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Утром 7 марта вблизи Тосно в аварии погиб 10-летний ребёнок.

Фото: Piter.tv