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В Бокситогорском районе 63-летний водитель Lada врезался в дерево и погиб
Сегодня, 10:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Бокситогорском районе 63-летний водитель Lada врезался в дерево и погиб

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По факту дорожной аварии проводится проверка. 

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 6 километре автодороги "Дыми – Бор – Колбеки – Бочево" 6 марта в 14:25 63-летний водитель Lada Kalina, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По факту дорожной аварии проводится проверка. 

Утром 7 марта вблизи Тосно в аварии погиб 10-летний ребёнок.

Фото: Piter.tv

Теги: lada, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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