На Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием трёх машин и светофора

Авария произошла утром 31 мая в 9:23.

В Красногвардейском районе Петербурга на Индустриальном проспекте перед проспектом Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель иномарки Skoda сбил светофор. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 31 мая.

Авария произошла утром 31 мая в 9:23. На кадрах видно, как серая иномарка Skoda на красном свете светофора на перекрёстке врезалась в машину. После чего она вылетела на встречную полосу, снеся по пути светофор. Затем врезалась в автомобиль, который стоял на светофоре на встречной полосе.

Как отмечают очевидцы происшествия, удар был достаточно сильным. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники спасательной службы и скорой помощи. На данный момент информация о пострадавших в результате ДТП уточняется.

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Видео: Piter.tv