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На Индустриальном проспекте произошло ДТП с участием трёх машин и светофора

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Авария произошла утром 31 мая в 9:23.

В Красногвардейском районе Петербурга на Индустриальном проспекте перед проспектом Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель иномарки Skoda сбил светофор. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 31 мая. 

Авария произошла утром 31 мая в 9:23. На кадрах видно, как серая иномарка Skoda на красном свете светофора на перекрёстке врезалась в машину.  После чего она вылетела на встречную полосу, снеся по пути светофор. Затем врезалась в автомобиль, который стоял на светофоре на встречной полосе. 

Как отмечают очевидцы происшествия, удар был достаточно сильным. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники спасательной службы и скорой помощи. На данный момент информация о пострадавших в результате ДТП уточняется.

Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" погиб 91-летний водитель Lada.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, индустриальный проспект, перекресток, светофор
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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