Что произошло в Петербурге 30 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 30 сентября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 30 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд.

С пятницы, 1 октября, льготы вводятся на маршрутах №600 "Первомайское – метро "Беговая", №680 "Рощино – метро "Проспект Просвещения", №888 "Извара – Балтийский вокзал". Льготами смогут пользоваться и петербуржцы, и жители Ленобласти.

По Пулковскому путепроводу поехали поезда.

Завершилcя ключевой этап реконструкции путепровода, начавшейся в июле 2020 года. С 29 по 30 сентября дорожники разбирали путь временного обхода и одновременно переключили движение поездов на новый железнодорожный путепровод. Сейчас специалисты укрепляют устои насыпи, окрашивают пролетные строения и благоустраивают прилегающую к зоне работ территорию.

Коронавирус мутировал и начал поражать органы ЖКТ.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог из Городской больницы Святого Георгия Виктория Малоземова. Новый штамм "дельта" приводит к расстройству стула и болям в животе, чаще всего пострадавшие сталкиваются со вздутием живота, диареей, тошнотой, рвотой, спастическими болями. Это происходит потому, что вирус связывается с рецепторами на слизистой желудка и кишечника. Кроме того, организм ослабевает из-за хронических заболеваний, стрессов, плохого питания.

На Лисичанской автоледи врезалась в жилой дом.

Серая легковушка по неясным причинам выехала на тротуар, а затем врезалась в дом. Свидетелями ДТП стали местные жители, автор видео заявил, что женщина перепутала педали. Что стало причиной ДТП и в каком состоянии находится автомобилистка, пока не известно.

Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за четверть века.

Средняя температура воздуха в сентябре составила +10,2 градусов, что превышает отрицательную температурную аномалию на градус. До этого холодный рекорд был побит сентябрем 1996 года, когда средняя температура воздуха составила +9,7 градусов. Тройку лидеров теперь замыкает сентябрь 2000 года с отметкой +10,6 градусов.

На Мурманском шоссе сгорел приют для животных "Добрые друзья".

Пожар начался с первого этажа двухэтажного здания, где располагался швейный цех – там вспыхнул бензонасос. Огонь охватил оба этажа, в помещении приюта погибли более 60 кошек. Спасти удалось только троих подопечных: одна кошка получила ожоги, две других чувствуют себя лучше.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Telegram / Спб-Главный

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; ВКонтакте / Юлия Кемарская