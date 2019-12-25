Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за четверть века

Средняя температура воздуха в этом месяце составила +10,2 градусов.

Средняя температура воздуха в сентябре в Петербурге составила +10,2 градусов. Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сделать вывод, что сентябрь 2021 года стал самым холодным в городе за последние 25 лет. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, несмотря на низкие температуры, сентябрю этого года не удалось одержать победу в споре самых холодных. В списке по-прежнему лидирует сентябрь 1996 года, когда средняя температура воздуха составила +9,7 градусов. На втором месте шел сентябрь 2000 года с отметкой +10,6 градусов. Сейчас он сдвинулся на третье место.

Леус добавил, что отрицательная температурная аномалия в сентябре превысила 1 градус. Это значит, что по климатическим характеристикам месяц считается холодным.

Ранее мы писали, что в четверг в Петербурге будет облачно, но без дождей.

Фото: pexels.com