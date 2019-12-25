В четверг в Петербурге будет облачно, но без дождей

Температура воздуха в городе поднимется до +11…+13 градусов.

В четверг, 30 сентября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать антициклон. Он сохранит в городе преимущественно облачную, но сухую и умеренно теплую погоду. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов, в Ленобласти до +9…+14. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

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