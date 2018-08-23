Петербуржцы недовольны вывеской нового арендатора в Доме Зингера

На месте книжного магазина планируется открыть магазин сладостей.

В социальных сетях петербуржцы активно обсуждают вывеску магазина сладостей, который планируется открыть на первом этаже в Доме Зингера. Некоторые её даже называют "ядовитым недоразумением".

Вот такое ядовитое недоразумение установили сегодня на первом этаже Зингера. Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! автор поста

С мнением петербуржца согласились и другие жители Северной столицы. Некоторые пользователи в комментариях под постом отметили, что вывеска не соответствует историческому облику города. Часть горожан и вовсе удивлена, что вместо книжного магазина могут открыть магазин сладостей.

Есть какие-то знаковые места города: Дом книги, нотный магазин рядом, булочная Филиппова, которой нет и т.д. Их надо сохранять за счёт города. Сохранять историю, традиции, память наконец! пользователь в комментариях под постом

На прошлой неделе стало известно, что собственник знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте через суд выселяет "Санкт-Петербургский Дом книги". Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал договор субаренды между компаниями недействительным. Магазин должен передать собственнику занимаемые помещения.

Фото: Facebook / Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга / Влад Бухтояров; Piter.tv