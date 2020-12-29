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Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости
Сегодня, 16:13
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nadezhda_sib

Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости

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Кириллов продолжил курировать культуру, но теперь на уровне музея.

Стало известно новое место работы бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Его назначили директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба культурного учреждения 21-го января.

Нового руководителя коллективу представил глава администрации губернатора города Валерий Пикалев. До 15 января оба работали в правительстве Северной столицы. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Владимир Кириллов представлен к награждению Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Напомним, что Петропавловская крепость является частью музея. 

По информации Смольного, Кириллов по собственному желанию покинул должность вице-губернатора. Он курировал культуру и спорт. Вместо него на пост назначили Бориса Пиотровского. Piter.TV рассказал о том, что известно о новом члене правительства. 

Александр Колякин, который раньше возглавлял музей, стал спецпредставителем губернатора. Он тоже оставил должность по собственному желанию. 

Фото: пресс-служба ГМИ СПб 

Теги: владимир кириллов, государственный музей истории петербурга, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Unforse Idioste
Сегодня 16:42

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