Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости

Стало известно новое место работы бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Его назначили директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба культурного учреждения 21-го января.
Нового руководителя коллективу представил глава администрации губернатора города Валерий Пикалев. До 15 января оба работали в правительстве Северной столицы. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Владимир Кириллов представлен к награждению Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".
Напомним, что Петропавловская крепость является частью музея.
По информации Смольного, Кириллов по собственному желанию покинул должность вице-губернатора. Он курировал культуру и спорт. Вместо него на пост назначили Бориса Пиотровского. Piter.TV рассказал о том, что известно о новом члене правительства.
Александр Колякин, который раньше возглавлял музей, стал спецпредставителем губернатора. Он тоже оставил должность по собственному желанию.
Фото: пресс-служба ГМИ СПб
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