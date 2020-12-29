Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости

Кириллов продолжил курировать культуру, но теперь на уровне музея.

Стало известно новое место работы бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Его назначили директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба культурного учреждения 21-го января.

Нового руководителя коллективу представил глава администрации губернатора города Валерий Пикалев. До 15 января оба работали в правительстве Северной столицы. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Владимир Кириллов представлен к награждению Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Напомним, что Петропавловская крепость является частью музея.

По информации Смольного, Кириллов по собственному желанию покинул должность вице-губернатора. Он курировал культуру и спорт. Вместо него на пост назначили Бориса Пиотровского. Piter.TV рассказал о том, что известно о новом члене правительства.

Александр Колякин, который раньше возглавлял музей, стал спецпредставителем губернатора. Он тоже оставил должность по собственному желанию.

Фото: пресс-служба ГМИ СПб