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Директор Петропавловской крепости Александр Колякин станет спецпредставителем губернатора Петербурга
Сегодня, 17:37
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Директор Петропавловской крепости Александр Колякин станет спецпредставителем губернатора Петербурга

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Он возглавлял музей 14 лет.

Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин перейдет на работу в исполнительные органы государственной власти. Сегодня написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На новом месте Колякин станет специальным представителем губернатора Петербурга. Сегодня Александр Беглов наградил экс-директор Петропавловской крепости грамотой губернатора Северной столицы. Колякин приступит к работе со следующей недели. 

Также спецпредставителями губернатора являются бывший председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева, бывший вице-губернатор города Олег Марков, бывший глава Курортного района Алексей Куимов и другие. 

Фото: диалог-поколений.рф

 

Теги: директор, петропавловская крепость, спецпредставитель губернатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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