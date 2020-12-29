Директор Петропавловской крепости Александр Колякин станет спецпредставителем губернатора Петербурга

Он возглавлял музей 14 лет.

Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин перейдет на работу в исполнительные органы государственной власти. Сегодня написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На новом месте Колякин станет специальным представителем губернатора Петербурга. Сегодня Александр Беглов наградил экс-директор Петропавловской крепости грамотой губернатора Северной столицы. Колякин приступит к работе со следующей недели.

Также спецпредставителями губернатора являются бывший председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева, бывший вице-губернатор города Олег Марков, бывший глава Курортного района Алексей Куимов и другие.

Фото: диалог-поколений.рф