Директор Петропавловской крепости подал заявление об увольнении

Заявление датировано 14-м января 2021.

Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин подал в отставку. Информацию об этом Piter.TV подтвердили в пресс-службе городского Комитета по культуре.

Заявление Колякин подал сегодня, 14 января.

Кандидат экономических и философских наук руководил музеем с 2006-го года. Имеет государственные награды: медаль "В память 850-летия Москвы", медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга", ордена Православной русской церкви Святого Благоверного Даниила Московского II и III степени, почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Центром музея является Петропавловская крепость. Также музей объединяет несколько филиалов: Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей–квартиру А. А. Блока и другие учреждения культуры. Всего в фондах хранится более 1,3 миллиона экспонатов.

Фото: spbmuseum.ru