Председателя комитета по образованию Жанну Воробьеву отправили в отставку

Вместо работы в комитете Воробьеву ждет другая должность.

Жанну Воробьеву освободили с должности председателя комитета по образованию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее распоряжение правительства 24 июля подписал губернатор Александр Беглов. Воробьеву назначили специальным представителем губернатора Петербурга. Отметим, что ранее на эту же должность назначили и бывшего председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова. Что именно входит в их новые обязанности — не уточняется.

Временно исполнять обязанности главы комитета с 25 июля будет Ирина Аслаян. Она занимает пост заместителя председателя.

Жанну Воробьеву назначили председателем городского комитета по образованию в июне 2012-го года. До этого заслуженный учитель РФ также была заместителем.

Фото: gov.spb.ru