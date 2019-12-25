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Комитет по образованию просит Смольный выделить ещё почти 4 млрд рублей на 2022 год
Сегодня, 16:26
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по образованию просит Смольный выделить ещё почти 4 млрд рублей на 2022 год

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В 2022 году из городского бюджета комитету направят 19,7 млрд рублей.

Комитет по образованию Петербурга просит Смольный выделить ещё 3,96 млрд рублей в 2022 году. Об этом на нулевых чтениях городского бюджета в Законодательном собрании заявила глава комитета Наталия Путиловская. 

В следующем году комитет потратит 825 млн рублей на закупку учебников и необходимой литературы для школ, 658 млн рублей потребуется на закупку необходимого оборудования и ремонт образовательных учреждений, 393,7 млн рублей уйдут на капитальный ремонт учебных заведений и ещё 456,6 млн рублей комитет планирует портить на путёвки в оздоровительные лагеря.

Ранее мы писали, что лучшие 8 школ города получат по 25 млн рублей от Смольного.

Фото: pixabay

Теги: бюджет, комитет по образованию, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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