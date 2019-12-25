Лучшие 8 школ города получат по 25 млн рублей от Смольного

В регионе объявлены конкурсы на получения грантов.

Петербургские школы получат возможность выиграть грант в форме субсидии из городского бюджета. Так, всего 53 образовательных учреждения уже в этом году смогут получить дополнительное финансирование в размере от 10 до 25 млн. рублей и направить эти средства на повышение качества образования. Об этом сообщил комитет по образованию.

Программа состоит из двух конкурсных отборов. В первом туре участвовать могут все школы. Так, 8 школ по итогам отбора получат 25 млн рублей, еще 25 школ получат по 10 млн рублей. Благодаря такой сумме общеобразовательные учреждения смогут открыть профильные классы в сотрудничестве с вузами, колледжами и предприятиями реального сектора экономики. Дети смогут проходить раннюю предпрофессиональную и профессиональную подготовку, ориентируясь на востребованные профессии.

Больше шансов получить грант у тех школ, чьи ученики показывают высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральный и региональный перечень по выбранному направлению за последние три года.

Второй конкурсный отбор направлен на школы, чьи образовательные результаты ниже. По его итогам гранты получат 20 учреждений по 10 млн рублей.

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