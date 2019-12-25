В Пушкине начали реконструкцию спортивной школы олимпийского резерва

Объект находится на особом контроле у губернатора Петербурга.

В понедельник, 19 июля, с рабочим визитом в спортивную школу олимпийского резерва в Пушкине приехал глава района Владимир Омельницкий. Он сообщил, что первоначальный проект реконструкции перестал соответствовать нужным критериям из-за изменений в строительном кодексе.

Дело в том, что на территории существуют ограничения по высоте и из-за этого проект изменили. Здание 1973 года постройки полностью демонтировали. На этом месте появится новая спортивная школа площадью более 200 тысяч "квадратов", ее составят из четырех разноэтажных блоков. Внутри оборудуют два лифта и один подъемник для инвалидов.

Мы даём точку отсчёта строительства новой школы олимпийского резерва. Она будет востребована и войдёт в спортивный кластер объектов в этом микрорайоне. В непосредственной близости на Ленинградской улице возводится спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Владимир Омельницкий

Строительство планируют завершить к 2022 году, школа примет 380 воспитанников.

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Фото: Piter.tv