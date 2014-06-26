Реконструкция Северной станции аэрации полностью завершится в 2022 году

После завершения реконструкции объем очистки составит до одного миллиона кубометров в сутки.

В субботу, 12 июня, в ходе рабочего визита в Приморский район губернатора Петербурга Александра Беглова стало известно, что второй этап реконструкции Северной станции аэрации завершится к 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Станция аэрации находится в поселке Ольгино, там принимаются и перерабатываются стоки из Калининского, Выборгского, Красногвардейского, Невского, Приморского, Петроградского и частично Центрального района Петербурга. Их объём составляет практически третью часть сточных вод всего города.

В прошлом году специалисты начали реализовывать проект второго этапа реконструкции Северной станции аэрации. По словам Беглова, В 2022 году завершится второй этап реконструкции станции, после которого объем очистки составит до одного миллиона кубометров в сутки. Среди прочего строительство новой насосной станции возвратного ила, а также новой трансформаторной подстанции.

Напомним, первый этап реконструкции начался в 2017 году. По словам директора ГУП "Водоканал Петербурга" Александра Данилова, после завершения первого этапа реконструировали восемь первичных отстойников, блок пятисекционного аэротенка, шесть вторичных отстойников, а также построили две насосные станции сырого осадка и насосную станцию возвратного и избыточного ила. Он отмечает, что сегодня станция может принять и очистить 800 тысяч кубических метров в сутки, до реконструкции – 500 тысяч.

Фото: Piter.tv

