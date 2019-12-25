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Андрея Короткова освободили от должности главы ККИ Петербурга
Сегодня, 20:57
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smirenny

Андрея Короткова освободили от должности главы ККИ Петербурга

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Исполнять обязанности главы ККИ до конца месяца будет заместитель председателя комитета Маргарита Петрова.

В понедельник, 20 июля, стало известно, что Андрея Короткова, который занимал должность председателя Комитета по контролю за имуществом Петербурга, освободили от поста. 

С завтрашнего дня, 21 июля, Кортков займет должность "специального представителя Губернатора Санкт-Петербурга Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга". Однако, чем именно займется специалист, пока неясно. Отмечается, что до конца месяца выполнять обязанности председателя комитета будет зампреда Маргарита Петрова, с 1 августа – первый заместитель председателя комитета Елена Пастухова.

Ранее мы писали, что главой комитета территориального развития Петербурга назначили Андрея Чапурова.

Фото: Piter.TV

Теги: глава кки, глава комитета по контролю за имуществом, коротков андрей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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