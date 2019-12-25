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Наталия Путиловская поздравила петербургских учителей с профессиональным праздником
Сегодня, 9:09
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Наталия Путиловская поздравила петербургских учителей с профессиональным праздником

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В Петербурге около 100 тысяч педагогических работников.

Председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская поздравила учителей с профессиональным праздником. Он отмечается 5-го октября. 

Говоря словами великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, "вся гордость учителя в учениках". И вам, уважаемые петербургские педагоги, действительно есть кем и чем гордиться.

Наталия Путиловская. 

Глава ведомства отметила, что в Петербурге рекордное число медалистов, победителей олимпиад регионального, национального и международного уровня, а такие выпускников, которые составляют высокую конкуренцию при поступлении в ведущие вузы России.

Путиловская рассказала, что в Петербурге около 100 тысяч педагогических работников, из которых 30 тысяч работают в школах. Она ответила, что педагоги трудятся с максимальной самоотдачей, осваивают новые технологии, разрабатывают авторские методики работы, генерируют яркие идеи и воплощают их. 

От всей души благодарю вас за ваш труд, за верность призванию и любовь к детям. Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, благодарных учеников и родителей!

председатель комитета по образованию Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране. 

Фото: комитет по образованию Петербурга

Теги: день учителя, комитет по образованию, праздник
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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