Наталия Путиловская поздравила петербургских учителей с профессиональным праздником

В Петербурге около 100 тысяч педагогических работников.

Председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская поздравила учителей с профессиональным праздником. Он отмечается 5-го октября.

Говоря словами великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, "вся гордость учителя в учениках". И вам, уважаемые петербургские педагоги, действительно есть кем и чем гордиться. Наталия Путиловская.

Глава ведомства отметила, что в Петербурге рекордное число медалистов, победителей олимпиад регионального, национального и международного уровня, а такие выпускников, которые составляют высокую конкуренцию при поступлении в ведущие вузы России.

Путиловская рассказала, что в Петербурге около 100 тысяч педагогических работников, из которых 30 тысяч работают в школах. Она ответила, что педагоги трудятся с максимальной самоотдачей, осваивают новые технологии, разрабатывают авторские методики работы, генерируют яркие идеи и воплощают их.

От всей души благодарю вас за ваш труд, за верность призванию и любовь к детям. Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, благодарных учеников и родителей! председатель комитета по образованию Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

Фото: комитет по образованию Петербурга