Что известно о новом вице-губернаторе Борисе Пиотровском: дружба со Шнуровым, VR-проекты Эрмитажа, марафоны

В сентябре 2020-го года сын директора "Эрмитажа" Борис Пиотровский неожиданно стал работать в администрации Петербурга. Спустя четыре месяца он совершил "карьерный прыжок" и был назначен вице-губернатором. Решили рассказать и показать, что известно о новом члене правительства города.

С сегодняшнего дня, 21 января, Борис Пиотровский приступил к работе в качестве вице-губернатора Петербурга. Он стал самым молодым представителем правительства Северной столицы. В его зону ответственности вошли комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту. Среди остальных вице-губернаторов Пиотровский-младший выделяется не только возрастом, но и своей медийностью, и образом жизни. Рассказываем, что известно о сыне знаменитого отца — директора Государственного музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского и изучаем его соцсети.

Биография Бориса Пиотровского

Борис Пиотровский родился 10-го июля 1982-го года в Ленинграде. Учился в гимназии №171 Центрального района, после чего закончил СПбГУ и СПбГЭУ, получил звание кандидата экономических наук в 2010-м году. С 2013-го года — член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение дизайна). Помимо образования в Петербурге есть опыт в стажировке и работе за границей: музее Гуггенхейма в Нью-Йорке и музее современного искусства в штате Массачусетс, отделе антикварита Sotheby"s.

Вся жизнь петербуржца так или иначе была связана с Эрмитажем. В 16 лет Пиотровский-младший помогал создавать базы данных изображений и информационного киоска музея, а спустя несколько лет оптимизировал систему онлайн-продажи билетов. Можно сказать, что это уже был первый шаг в "цифровой мир", в котором он адаптировал музей все последующие годы. Как рассказал Пиотровский в интервью "Собаке.ру", именно он привел "Эрмитаж" в социальные сети и настаивал на их дальнейшем развитии. Дальше — больше.

Несмотря на то, что кандидат наук официально не работает в учреждении культуры, он многое сделал для популяризации науки. В 2006-м году основал издательство "Арка", которое является независимым издательским партнером музея и выпускает книги "разных жанров по искусству и культурологии для детей и взрослых, любителей и знатоков". Затем активно занялся цифровизацией. Среди его основных проектов — документально-игровой фильм "Эрмитаж VR. Погружение в историю", 5-часовое кинопутешествие "Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro" и другие. В период пандемии выпустил мерч музея с надписью "Интеллигентная изоляция".

В сентябре 2020-го года Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя комитета по культуре. Как и в Эрмитаже, одной из основных целей стала адаптация культуры к современным технологиям. Назначение прошло без каких-либо комментариев со стороны администрации, в частности губернатора Александра Беглова. Спустя четыре месяца Пиотровскому сделали новое предложение — стать вице-губернатором. В этот же день освободилось место: Владимир Кириллов, работавший на должности 6 лет, решил оставить свой пост. Все процедура, связанная с согласованиями, заняла не более недели. В Законодательном собрании Петербурга его кандидатуру одобрили 35 депутатов, 8 проголосовали "против", 1 — воздержался.

Пиотровский — амбассадор бега

В зону ответственности Бориса Пиотровского вошел не только комитет по культуре, но и комитет по физической культуре и спорту. По нашей информации, профессиональная деятельность петербуржца не была тесно связана со спортом, однако новый вице-губернатор является поклонником бега и сам периодически принимает участие в марафонах. Пиотровского прозвали "амбассадром" бега: он не только сам занимается спортом, но и вдохновляет на это своих светских друзей. В 2013-м году мужчина принимал участие в передаче эстафеты олимпийского огня в Петербурге перед Играми в Сочи. Также Пиотровский катается на велосипеде, дистанция является вполне внушительной: от 50 до 100 км.

Вице-губернатор в социальных сетях

В отличие от других вице-губернаторов, которые только начали осваивать социальные сети после требования Смольного, Борис Пиотровский является активным пользователем уже давно, и ведет их куда менее официально, чем другие чиновники. И это понятно: еще совсем недавно он не работал в Смольном. На страничках можно увидеть светские "вылазки", спорт, кадры с профессиональных фотосессий для СМИ, много Эрмитажа, а вот длинные подписи к фотографиям отсутствует, если только это не касается рабочих проектов. На многих мероприятиях, судя по фото, Пиотровских отдает предпочтение черному пиджаку, который он застегивает на одну пуговицу.

Пролистав его Instagram, можно удостовериться, что Пиотровский действительно любит культуру и спорт, в частности, музыку и концерты. Музыкальный портрет выглядит следующим образом: в 2015 и 2019 Пиотровский-младший побывал на группе Muse, в 2018-м году уделил особое внимание выступлению Сергея Шнурова и группы "Ленинград" на "Газпром Арене", которое анонсировалось как "прощальное", в 2017 заснял выступление БДТ, а в одном из интервью говорил о том, что в детстве любил "Агату Кристи".

Также вице-губернатор участвовал в благотворительных мероприятиях Вот, например, совместно с писательницей Ириной Огановой Пиотровский вел сбор для благотворительного проекта "3.14".

Отдельного внимания заслуживает дружба издателя с Сергеем Шнуровым и семьей Невзоровых. У них нередко появлялись совместные кадры в 2017-2018 году, общаются ли они сейчас — неизвестно. В день рождения Пиотровского 10 июля 2018 Лидия Невзорова написала поздравление в своем Instagram. Теперь уже можно говорить о том, что оно оказалось пророческим.

Очень немногие могут быть настолько тонкими и остроумными собеседниками, лёгкими, веселыми, добрыми, самоотверженными и мудрыми друзьями, как Борис. Человека формируют гены и среда и в случае Пиотровского, все удивительным образом "сошлось". Семья - Питер - Эрмитаж. Когда-нибудь, наступит день, когда все станут именовать не иначе, как "Борисом Михайловичем" и все мы будем замирать перед ним в благоговейном трепете. поделилась жена публициста Александра Невзорова.

Знакомство с ЗакСом и политика "взвешенности"

Вчера, 20 января, Бориса Пиотровского представили Законодательному собранию. У депутатов была возможность задать ему вопросы. В основном они касались тех объектов, за которые сейчас борются градозащитники. Например, Дом Басевича, Охтинский мыс. Оксана Дмитриева спросила напрямую: "Вы за жителей или за бизнес?". По словам Пиотровского, он выступает за сохранение культурного наследия и увеличение количества музеев, в том числе не только в центре. В его планах использовать Конюшенное ведомство как театрально-музейный комплекс. Давать однозначного ответа он не стал, так как в каждой конкретной ситуации, по его словам, требуется отдельное рассмотрение. Вице-губернатор назвал это политикой "взвешенности", которую, по мнению Пиотровского, и проводит Александр Беглов.

Фото: Instagram / @bpiotrovsky, @lydianevzorova, пресс-служба ЗакСа