Пиотровский хотел бы использовать Конюшенное ведомство как театрально-музейный комплекс

Пиотровский также отметил, что Конюшенное ведомство – очень сложный и большой объект

Замглавы комитета по культуре Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что Смольный хотел бы видеть Конюшенное ведомства в качестве театрально-музейного комплекса. Об этом он рассказал на заседании в ЗакСе.

Пиотровский также отметил, что Конюшенное ведомство – очень сложный и большой объект, на его восстановление требуется большое финансирование.

Он добавил, что в городе есть концепция развития культуры в Петербурге, в которую входит и вопрос Конюшенного ведомства. Там, по словам Пиотровского, хотелось бы видеть театрально-музейный комплекс.

Горожане или бизнес. Кандидат на пост вице-губернатора Пиотровский рассказал, на чьей он стороне.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР