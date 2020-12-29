Горожане или бизнес. Кандидат на пост вице-губернатора Пиотровский рассказал, на чьей он стороне

Депутаты Законодательного собрания задали Борису Пиотровскому вопросы о дальнейшей судьбе некоторых объектов культурного наследия, за которые борются жители.

Депутат Оксана Дмитриева поинтересовалась у кандидата на пост "культурного" вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, на чьей он стороне: жителей и градозащитников или бизнеса. Чиновник ответил, что он будет защищать культуру и тот облик города, который есть сейчас.

По словам Пиотровского, он "мечтает", чтобы Петербург развивался, но не в историческом центре. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. По ситуации с Домом Басевича на Большой Пушкарской, ВНИИБ и застройкой Охтинского мыса он заметил, что нужно взвесить аргументы всех сторон. В целом он придерживается политики взвешенности, которую, по словам Бориса Пиотровского, и проводит губернатор.

Борис Пиотровский работает в органах исполнительной власти с 14 сентября 2020-го года. Он является первым заместителем председателя Комитета по культуре. Его отец, Михаил Пиотровский, возглавляет Государственный музей "Эрмитаж". Его кандидатуру на пост вице-губернатора предложил Александр Беглов. Он будет курировать не только культуру, но и физическую культуру и спорт.

Фото: Instagram / @bpiotrovsky