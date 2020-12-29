Суд отказался признать реконструкцию "Дома Басевича" незаконной

На месте заброшенного здания планировали построить спальный корпус для артистов.

Петроградский районный суд вынес решение по иску Дмитрия Куклина о признании незаконным заключения КГИОП о создании корпуса для артистов "Академии танца Бориса Эйфмана" на месте комплекса "Доходный дом Басевича" по адресу: Большая Пушкарская ул., д. 7 лит. А. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Судов.



Напомним, что до вынесения решения был разработан проект реставрации заброшенного здания. Он подразумевает предусматривает разборку и воссоздание шестого и седьмого этажей, а также фасада первого двора лит. А. Куклин настаивал на том что "Дом Басевича" располагается в границах единой зоны объектов культурного наследия и не не имеет существенных повреждений, указывающих на аварийность. Таким образом, по его мнению, реализация эскизного проекта незаконна.



В ответ суд постановил, что аварийное состояние здания все же было установлено во время обследования технического состояния, которое было выполнено ООО "Центр диагностики строительных конструкций" в прошлом году. Кроме того, при реализации эскизного проекта будет сохранен исторический облик дома. Таким образом, истцу было отказано.

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Фото: Piter.TV