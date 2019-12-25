Восемь депутатов требуют отзыва жалобы Госстройнадзора на запрет сноса здания ВНИИБ

Госстройнадзор утверждает, что строительство не ведется.

Депутаты Законодательного собрания попросили губернатора Петербурга вмешаться в ситуацию со сносом бывшего здания НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Восемь парламентариев выступили с депутатским запросом.

Обращение подписали депутаты Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, Максим Резник, Михаил Амосов, Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Егоров. Они просят поспособствовать отзыву жалобы Госстройнадзора. Народные избранники считают, что слова ведомства о том, что строительные работы не ведутся и снос зданию не грозит, могут не соответствовать действительности.

Напомним, в начале ноября суд временно запретил строительство на месте ВНИИБ.

Также на заседании депутаты попросили Беглова защитить особняк Стаценко от сноса и застройки.

Фото: Piter.TV