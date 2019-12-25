Депутаты попросили Беглова защитить особняк Стаценко от сноса и застройки

Градоначальника Петербурга Александра Беглова попросили защитить особняк Стаценко от сноса и застройки. Соответствующий запрос направил Юрия Гладунова.
Как оказалось, собственник здания-памятника не исполнил свои обязательства по проведению ремонтных работ. В настоящий момент особняк Стаценко находится в неудовлетворительном состоянии. Более того, был снесен флигель.
Депутаты Петербурга призвали оштрафовать собственника на сумму до 5 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации.
Фото: википедия
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