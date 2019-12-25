Депутаты попросили Беглова защитить особняк Стаценко от сноса и застройки

Особняк находится в неудовлетворительном состоянии.

Градоначальника Петербурга Александра Беглова попросили защитить особняк Стаценко от сноса и застройки. Соответствующий запрос направил Юрия Гладунова.

Как оказалось, собственник здания-памятника не исполнил свои обязательства по проведению ремонтных работ. В настоящий момент особняк Стаценко находится в неудовлетворительном состоянии. Более того, был снесен флигель.

Депутаты Петербурга призвали оштрафовать собственника на сумму до 5 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации.

Фото: википедия