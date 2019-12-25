  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты попросили Беглова защитить особняк Стаценко от сноса и застройки
Сегодня, 11:29
157
IRINA_CHALKINA

Депутаты попросили Беглова защитить особняк Стаценко от сноса и застройки

0 0

Особняк находится в неудовлетворительном состоянии.

Градоначальника Петербурга Александра Беглова попросили защитить особняк Стаценко от сноса и застройки. Соответствующий  запрос направил Юрия Гладунова. 

Как оказалось, собственник здания-памятника  не исполнил свои обязательства по проведению ремонтных работ. В настоящий момент особняк Стаценко  находится в неудовлетворительном состоянии. Более того, был снесен флигель.

Депутаты Петербурга призвали оштрафовать собственника на сумму до 5 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации.

Фото: википедия

Теги: беглов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии