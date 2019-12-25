В Петербурге планируют внести 12 поправок в федеральный законопроект реновации

Поправки простимулируют развитие комфортной и современной городской среды.

ЗакС города на Неве собирается рассмотреть поправки в федеральный законопроект реновации. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Известно, что поправки направлены на защиту прав и законных интересов жителей многоквартирных домов.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, таким образом получится запустить процесс обновления городской среды, который позволит вывести качество жизни всех горожан на новый уровень.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин направит более 3 млрд рублей на реконструкцию консерватории Петербурга.

Фото: Piter.TV