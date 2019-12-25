Кабмин направит более 3 млрд рублей на реконструкцию консерватории Петербурга

Деньги поступят из резервного фонда.

Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова выделят более 3 млрд рублей на реконструкцию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение.

Деньги выделят из резервного фонда.

Решение было принято на заседании правительства 3 декабря. В дальнейшем на реконструкцию будет выделено дополнительное финансирование Михаил Мишустин.

В этом году у консерватории появится возможность заключить контракты на проектные и строительные работы.

Ранее мы сообщали о том, что саперы искали бомбу в Мариинском театре Петербурга.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория/вк