Саперы искали бомбу в Мариинском театре Петербурга

В Северной столице саперы искали бомбу в Мариинском театре . Сотрудник СПб ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества" заявил, что на почту учреждения пришло письмо с угрозой подрыва.
Семь полицейских проверили здание театра и прилегающую территорию. Взрывчатых веществ так и не обнаружили. Эвакуация работников Мариинского театра во время проверки не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что на Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета. Мужчина был судим за мошенничество.
Фото: Piter.TV
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