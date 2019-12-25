Саперы искали бомбу в Мариинском театре Петербурга

Осмотр был проведен силами 7 сотрудников полиции.

В Северной столице саперы искали бомбу в Мариинском театре . Сотрудник СПб ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества" заявил, что на почту учреждения пришло письмо с угрозой подрыва.

Семь полицейских проверили здание театра и прилегающую территорию. Взрывчатых веществ так и не обнаружили. Эвакуация работников Мариинского театра во время проверки не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что на Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета. Мужчина был судим за мошенничество.

Фото: Piter.TV