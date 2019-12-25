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Саперы искали бомбу в Мариинском театре Петербурга
Сегодня, 9:54
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IRINA_CHALKINA

Саперы искали бомбу в Мариинском театре Петербурга

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Осмотр был проведен силами 7 сотрудников полиции.

В Северной столице саперы искали бомбу в Мариинском театре . Сотрудник СПб ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества" заявил, что на почту учреждения пришло письмо с угрозой подрыва.

Семь полицейских проверили здание театра и прилегающую территорию. Взрывчатых веществ так и не обнаружили. Эвакуация работников Мариинского театра во время проверки не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что на Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета. Мужчина был судим за мошенничество.

Фото: Piter.TV

Теги: заминировали, мариинский театр, саперы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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