Суд временно запретил строительство на месте ВНИИБ

Иск датируется 2 ноября 2020-го года.

Куйбышевский районный Петербурга временно приостановил разрешение на строительство на месте бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. За здание борются местные жители.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты по административному иску Ярославы Дудниковой. Она просила признать незаконным разрешение Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга на строительство. Истец считает, что разрешение выдано с нарушение требований градостроительного законодательства и законодательства об охране объектов культурного наследия, нарушает право на безопасность и благоприятную окружающую среду.

Речь идет о доме №49 на 2-Муринском проспекте. Здание бывшего ВНИИ подлежит сносу. Совместно с другими петербуржцами женщина также подавала в суд на КГИОП, который отказался включать здание в объект памятников культурного наследия.

Разрешение на строительство от 23 апреля 2019 временно приостановлено до вступления в законную силу решения суда по данному делу.

В минувшую среду, 4 ноября, жители района провели народное собрание у здания. Перед петербуржцами выступил депутат ЗакСа Алексей Ковалев. По его словам, горожане добиваются, чтобы вопрос о внесении объекта в состав памятников был рассмотрен объективно. Вместо ВНИИ планируется построить жилой дом.

Фото: Piter.TV