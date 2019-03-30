Жители Выборгского района собрались у бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности

Здание 1955-го года постройки собираются снести.

Жители Выборгского района продолжают бороться за сохранение здания бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Сегодня, 4 ноября, петербуржцы вновь собрались у дома. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

Горожане возмущены тем, что ранее в здании размещались детские кружки, а теперь его хотят внести. По словам митингующих, дом можно было бы приспособить под социальный объект, так как школ и детских садов в районе не хватает. Перед жителями выступил депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

Мы ведь не боремся за что-то невозможное, за что-то несправедливое. Мы боремся только за то, чтобы объективно рассмотрели вопрос о значимости этого здания и в архитектуре нашего города. заявил парламентарий.

Местные жители намерены и дальше бороться за то, чтобы здание бывшего ВНИИ признали памятником. Один из выступающих сообщил, что он направил письмо в Следственный комитет с вопросом о том, законен ли снос дома.

Кроме того, обсуждалось также возможное уничтожение жилого дома №45 корпус 2 по улице Пархоменко. Неизвестная стучала в двери жителей, чтобы они вышли на улицу, иначе их выселят. Официальной информации о сносе этого дома пока не поступало.

Напомним, на месте планируют построить жилой дом. За сохранение здание также выступает депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Видео и фото: Piter.TV