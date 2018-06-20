Эксперты рассказали о самых стабильных сферах для работы в России

В ВНИИ озвучили самые стабильные сферы труда в России. Ведомство входит в состав Министерства труда и социального развития. По данным экспертов, сообщает RT, цифровые технологии могут скоро заменить работников сразу в нескольких сферах.
По данным экспертов, самыми актуальными сферами останутся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Востребованы будут и такие социальные сферы как здравоохранение и образование. В связи с активным развитием цифровых технологий без работы не останутся специалисты IT-технологий.
Работникам, которые на сегодняшний день заняты в сферах сельского хозяйства, рыболовства, ЖКХ стоит начать волноваться – считают в ВНИИ.
Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти.
ВНИИ труда
Самыми нестабильными областями были признаны документооборот и администрирование. На смену работникам вскоре может прийти искусственный интеллект. Все рутинный процессы уже сейчас стремятся заменить машинами.
Видео: Piter.tv
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