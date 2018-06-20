Эксперты рассказали о самых стабильных сферах для работы в России

Всех работников, выполняющих рутинные процессы в ближайшем будущем могут заменить машинами.

В ВНИИ озвучили самые стабильные сферы труда в России. Ведомство входит в состав Министерства труда и социального развития. По данным экспертов, сообщает RT, цифровые технологии могут скоро заменить работников сразу в нескольких сферах.

По данным экспертов, самыми актуальными сферами останутся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Востребованы будут и такие социальные сферы как здравоохранение и образование. В связи с активным развитием цифровых технологий без работы не останутся специалисты IT-технологий.

Работникам, которые на сегодняшний день заняты в сферах сельского хозяйства, рыболовства, ЖКХ стоит начать волноваться – считают в ВНИИ.

Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти. ВНИИ труда

Самыми нестабильными областями были признаны документооборот и администрирование. На смену работникам вскоре может прийти искусственный интеллект. Все рутинный процессы уже сейчас стремятся заменить машинами.

Видео: Piter.tv