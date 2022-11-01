В трех регионах задержаны подозреваемые кражах с использованием IT-технологий

Ирина Волк рассказала о расследовании деятельности ОПГ.

Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России во взаимодействии с коллегами из Центрального и Приволжского федеральных округов пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что члены банды объединились по этническому признаку. Сейчас они подозреваются в серии криминальных эпизодов, сделанных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Речь идет о свыше 60 таких инцидентов. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет размещали на интернет-площадках объявления о продаже различных товаров по ценам ниже рыночных. В телефонном разговоре от покупателей требовали внести предоплату на указанные реквизиты. После этого заказанные вещи не отправляли, а полученные деньги похищали. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ. Оперативники провели обыски у фигурантов дела. Мероприятия состоялись в Подмосковье, Удмуртии и Марий Эле. Двоим фигурантам в текущий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа