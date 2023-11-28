В Нижнем Новгороде полицейские задержали теневых банкиров

Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 146 млн рублей.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники оказывали гражданам и юрлицам услуги по проведению финансовых операций. Отмечается, что у задержанных не было регистрации и специального разрешения. Получив доступ к расчетным счетам организаций, участники организованной группы переводили денежные средства клиентов в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям.

Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 146 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА