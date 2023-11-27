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Во Владивостоке задержали подозреваемого в серии краж из автомашин

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В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомашин. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По словам одного из пострадавших, который обратился в дежурную часть с заявлением, он оставил свою машину на придомовой территории в районе улицы Карбышева, а утром обнаружил разбитое стекло и пропажу электроинструментов из салона. В ходе оперативно–розыскных мероприятий был задержан местный житель, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автомобиль, владивосток, задержание, полиция, серия краж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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