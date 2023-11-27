Житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо

От обильной кровопотери пострадавший скончался.

Полицейские задержали жителя Владивостока, который в ходе ссоры отрезал знакомому ухо. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября в одном из домов на улице Крыгина. В результате ссоры задержанный нанес собеседнику не менее двух ударов по лицу, а затем отрезал ему ухо. От обильной кровопотери пострадавший скончался. Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

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Видео: Telegram / Прокуратура Приморского края