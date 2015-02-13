Полицейские задержали 34-летнего мужчину и изъяли около 40 кг рыбы.

В Волгоградской области пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории реки Торгун. Он использовал резиновую лодку и запрещенные орудия лова. В результате рейдовых мероприятий у мужчины изъяли 20 особей рыбы общим весом почти 40 кг. Сотрудники регионального ГУ МВД проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области