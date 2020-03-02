Общая сумма краденного составила 4 млн рублей.

В Омске взяли под стражу подозреваемых в ограблении ювелирного салона. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Под стражу заключены 42-летний местный житель и его 31-летний подельник из Перми. По данным следствия, один из злоумышленников забежал в помещение торгового центра в Омске, разбил молотком витрину лавки с украшениями и похитил два планшета с золотыми изделиями. Общая сумма краденного составила 4 млн рублей.

Грабители сбыли часть изделий в ломбард и разбежались, однако позже оба подельника были задержаны полицейскими. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Жуковском задержали иностранца за тяжкое преступление в Москве.

Видео: Telegram / Омская полиций