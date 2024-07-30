Петербург выделит 5 млн рублей на на повышение квалификации петербуржцев в сфере IT

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий вузам на программы непрерывного IT-образования. В 2025 году образовательные учреждения смогут получить гранты на создание курсов по востребованным цифровым направлениям: big data, программированию, облачным вычислениям, разработке мобильных приложений, цифровому маркетингу и системному анализу.
Как пояснили в Смольном, эти программы помогут жителям 35-50 лет обновить профессиональные навыки в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта. Обучение будет проводиться дистанционно, что сделает его доступным для широкого круга слушателей.
Ранее город уже инвестировал в цифровизацию — в марте 2024 года Региональному центру компетенций было выделено 152 млн рублей на модернизацию производственных процессов.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге установлены памятники почти на полмиллиарда рублей.
Фото: pxhere
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