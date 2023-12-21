Чаще учиться рекомендуют и управленцы моложе 44 лет.

В Петербурге женщины-директора чаще повышают свою квалификацию. К такому выводу после проведения опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Каждый четвертый опрошенный начальник считает, что получать дополнительное образование нужно не реже, чем раз в полгода, еще 36% – раз в год. Каждый второй руководитель рассказал, что получал дополнительное образование менее полугода назад, еще 13% – в течение последних 7-12 месяцев.

При этом, женщины-руководительницы более расположены к обучению: 31% из них считают, что профессиональные навыки нужно совершенствовать раз в полгода, 41% – раз в год, тогда как среди мужчин таких 25 и 35% соответственно.

Чаще учиться рекомендуют и управленцы моложе 44 лет, причем свои убеждения они и в жизнь воплощают чаще тех, кто старше.

Ранее петербуржцы рассказали, на какие вакансии не стали бы откликаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)