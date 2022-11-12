Петербуржцы рассказали, на какие вакансии не стали бы откликаться

Наиболее отталкивающим фактором является отсутствие конкретики в вопросах оплаты труда.

Жители Петербурга рассказали, на какие вакансии они не стали бы откликаться. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, наиболее отталкивающим фактором для них является отсутствие конкретики в вопросах оплаты труда.

14% опрошенных отметили, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности, 12% не приемлют отсутствие оклада, оплату по KPI и обещания безграничного дохода. 11% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату.

Также в тексте вакансий настораживают слова и фразы, которые могут свидетельствовать о большой рабочей нагрузке, такие как "ненормированный график" и "переработки" (9%), слишком широкий список обязанностей (8%) и "многозадачность" (5%).

Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.

Ранее мы сообщили о том, что каждый четвертый петербуржец обращается к своему руководителю по имени и на "ты".

Фото: Piter.TV