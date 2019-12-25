60% работающих петербуржцев предпочитают обращаться к своему руководителю на "вы" и по имени отчеству.

Каждый четвертый петербуржец обращается к своему руководителю по имени и на "ты". Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob после проведённого опроса.

Так, 60% работающих петербуржцев предпочитают обращаться к своему руководителю на "вы" и по имени отчеству, еще 15% – на "вы" и по имени. На "ты" со своим боссом только каждый четвертый, чаще это происходит тогда, когда начальник моложе или одного возраста с подчиненным. Если же руководитель существенно старше (на 10 лет и более), то в подавляющем большинстве случае (в 84%) сотрудники обращаются к нему на "вы".

В обращении руководителей к подчиненным все наоборот: каждый второй опрошенный указал, что начальник зовет его по имени и на "ты". По имени, но на "вы" не столь распространенная форма общения: только 13% опрошенных рассказали, что начальство к ним обращается именно так. К 1 из 3 работающих руководители обращаются на "вы" и по имени-отчеству.

Ранее стало известно, что более 70% работодателей в Петербурге разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода во время жары.

Фото: unsplash