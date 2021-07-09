Более 70% работодателей в Петербурге разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода во время жары

Но некоторым специалистам нужно придерживаться дресс-кода даже во время жаркой погоды.

Более 70% работодателей в Петербурге разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды. Такие данные опроса предоставил сервис SuperJob.

Так, 71% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды. О подобных послаблениях рассказали и 62% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Опрос: 42% петербуржцев считают, что в городе следует запретить езду на электросамокатах.

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