Опрос: 42% петербуржцев считают, что в городе следует запретить езду на электросамокатах

Ещё 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов только по центру города.

Более 40% петербуржцев считают, что в городе следует запретить езду на электросамокатах. К такому выводу после проведения опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

В Санкт-Петербурге 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города, а ещё 42% – по территории всего города. Против таких мер высказались 19% петербуржцев.

Ограничение езды на электросамокатах в Москве и Санкт-Петербурге чаще поддерживают женщины и мужчины старше 45 лет.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о необходимости запрета использования электросамокатов. Он напомнил, что нижняя палата в первом чтении приняла проект о штрафах для самокатчиков. Однако, по его словам, поступают предложения и о том, чтобы полностью запретить такой транспорт.

Накануне петербуржец ехал на электросамокате с ребенком на плечах.

Фото: Piter.tv