В Санкт-Петербурге установлены памятники почти на полмиллиарда рублей

Сейчас 84 памятника находятся в собственности города.

Согласно данным комитета имущественных отношений, в Санкт-Петербурге насчитывается 84 памятника городской собственности общей стоимостью 458 миллионов рублей. В реестр вошли монументы государственным деятелям (65 млн), писателям и поэтам (46,5 млн), военачальникам и героям войн (более 300 млн), при этом не учитывались объекты федерального значения вроде Медного всадника или Ростральных колонн.

Самый дорогой объект — колонна "Воинская слава" на Измайловском проспекте, оценённая в 143,95 млн рублей, что составляет почти треть общей стоимости всех памятников, сообщает "Деловой Петербург".

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонт Музея хлеба прошел без согласования с КГИОП.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга