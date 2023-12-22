В Петербурге стартовали курсы повышения квалификации для учителей русского языка в зарубежных школах

Участники "Зимней Школы" ведут русский язык и литературу более чем 6 тыс. ученикам из девяти стран.

В петербургском Центре непрерывного повышения профессионального мастерства 12 февраля начались курсы повышения квалификации для 47 учителей русского языка за рубежом "Зимняя Школа". Занятия пройдут до 17 числа, их проводят городской комитет по внешним связям и Россотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участники "Зимней Школы" ведут русский язык и литературу более чем 6 тыс. ученикам из девяти стран, среди которых Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Швеция.

Занятия для преподавателей проводят в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского. В программу курсов включили психолого-педагогические аспекты работы с детьми-билингвами, освоение технологии обучения русскому языку детей старшего школьного возраста, методические приемы освоения лексического богатства, обмен практиками обучения.

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