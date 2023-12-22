Учитель и воспитатель года были определены в Сосновом Бору

Имена двух победительниц огласил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

В четверг, 1 февраля, в Сосновном Бору прошел городской конкурс "Учитель года - 2024" и "Воспитатель года - 2024". Участников ожидали несколько испытаний, по результатам которых были определены шесть финалистов. Торжественное награждение прошло в школе №6.

Имена двух победительниц огласил глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. Так, в номинации "Учитель года 2024" лучшей стала преподаватель физкультуры в школе №6 Наталья Вещагина. Звание "Воспитатель года 2024" завоевала музыкальный руководитель Центра развития ребенка №2 Оксана Кондратова.

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и цветы. Финалисты смогут принять участие в региональном этапе конкурса.

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Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков