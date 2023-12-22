Гонка "Лыжня России" стартует на горнолыжном курорте "Игора"

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек.

Центральный старт гонки "Лыжня России" для Петербурга и Ленобласти запланирован на 10 февраля на горнолыжном курорте "Игора". Такое заявление сделал первый зампредседателя городского комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек. Участникам будет доступен стартовый городок, который начнет работу в 9:00, а в 11:00 стартуют самые сильные лыжники, в том числе и учащиеся спортивных школ.

Церемония открытия "Лыжни России" запланирована на 11:45. Локальные старты пройдут в разных районах Петербурга и Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге насчитали почти 3 млн любителей спорта в начале года.

Фото: Правительство Петербурга