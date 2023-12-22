В Петербурге насчитали почти 3 млн любителей спорта в начале года

Пять спортивных школ олимпийского резерва в Колпинском, Пушкинском и Курортном районах также закупили оборудование и провели выездные спортивные мероприятия.

В конце прошлого года в Петербурге значительно улучшились результаты в области спорта. В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" более 2,9 млн горожан стали регулярно заниматься физической активностью. При этом, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 65,7%. Многие показатели превысили запланированный план. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на данные городского комитета по физической культуре и спорту.

В рамках нацпроекта были выделены федеральные средства для девяти спортивных учреждений в Петербурге. На эти средства было приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Пять спортивных школ олимпийского резерва в Колпинском, Пушкинском и Курортном районах также закупили оборудование и провели выездные спортивные мероприятия. В рамках регионального проекта в 2023 году были организованы 175 мероприятий по физическому воспитанию населения города.

Комитет также заключил контракты на проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке. 625 человек из числа руководящего, тренерского и инструкторско-методического состава городских и районных учреждений физкультурно-спортивной направленности успешно завершили обучение для повышения квалификации, а пять человек прошли переподготовку.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали более 4,7 тонн опасных отходов за неделю.

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