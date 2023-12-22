Экологические службы Петербурга собрали более 4,7 тонн опасных отходов за неделю

За период с 22 по 28 января экологи получили 395 обращений от горожан и выполнили 27 выездов для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями.

Экологические службы Северной столицы за прошедшую неделю собрали более 4,7 тонн опасных отходов. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по природопользованию.

За период с 22 по 28 января экологи получили 395 обращений от горожан и выполнили 27 выездов для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. В течение этого же времени они также проводили работы по очистке водных объектов и утилизации 13 кубометров мусора.

Население Петербурга активно участвовало в экологических инициативах, сдавая на переработку различные виды отходов. Так, более 1,5 тонн батареек и аккумуляторов, 971 кг автомобильных покрышек, 730 кг бытовой техники, 662 кг люминесцентных ламп и 86 кг светодиодных ламп, 55 кг химических отходов, 167 кг просроченных лекарств и 9 кг термометров были сданы на утилизацию.

Ранее мы сообщили о том, что авод ЖБИ в Парголово переезжает из-за загрязнений воздуха.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга