Завод ЖБИ в Парголово переезжает из-за загрязнений воздуха

Указанное предприятие неоднократно привлекалось к ответственности за нарушение природоохранного законодательства, в том числе за неправильную утилизацию отходов и нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.

Завод железобетонных изделий "Аврора" в посёлке Парголово прекратит свою деятельность и переедет на новое место. Это решение было принято в связи с жалобами местных жителей на загрязнения воздуха. Об этом информирует пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ленобласти.

Указанное предприятие неоднократно привлекалось к ответственности за нарушение природоохранного законодательства, в том числе за неправильную утилизацию отходов и нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха. Также в 2023 году выявлены новые нарушения. Для решения вопроса о влиянии завода на загрязнение атмосферного воздуха была создана межведомственная рабочая группа при комитете. Ежемесячно проводились проверки качества атмосферного воздуха на основные загрязняющие вещества.

После проведения анализа было принято решение о переходе завода на другой вид топлива и о его перемещении на новую территорию. Земельный участок для размещения предприятия уже приобретён в собственность. Ожидается, что демонтаж и перевозка оборудования завода будут завершены до 1 июля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали 9,7 т опасных отходов за неделю.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности