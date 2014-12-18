Экологические службы Петербурга собрали 9,7 т опасных отходов за неделю

Свыше 9,5 т приняли от петербуржцев в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения.

В период с 20 по 26 ноября экологические службы в Петербурге собрали 9,7 т опасных отходов. Всего было принято 381 сообщение от горожан по вопросам экологической безопасности, информирует городского пресс-служба комитета по природопользованию.

Сотрудники службы ГУП "Экострой" 26 раз выезжали для проведения обследований на месте ликвидации аварийных ситуаций, вызванных ртутными загрязнениями. В результате удалось собрать 110 кг ртутьсодержащих отходов. Кроме того, по итогам устранений загрязнения и засорения водных объектов вывезено 32 куб.м. отходов.

Экологическая аварийная служба ГКУ "Пиларн" совершила восемь выездов для проверки сообщений о загрязнениях городских акваторий нефтепродуктами. Специалисты обработали активной пеной акваторию реки Дачная в районе Ленинского проспекта, д.№115, к.2. В остальных случаях загрязнений не выявлено.

Наконец, свыше 9,5 т опасных отходов приняли от петербуржцев в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. Более 5,2 т автомобильных покрышек, а также 1,5 т батареек и аккумуляторов, одна 1 бытовой и оргтехники, 834 кг химических отходов, 713 кг люминесцентных и 100 кг светодиодных ламп, 191 кг просроченных лекарственных препаратов и 12 кг термометров отправили на утилизацию и обезвреживание.

Добавим, что вопросами экологической безопасности в Петербурге занимается мобильная экологическая дежурная служба. С ней можно связаться круглосуточно по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

