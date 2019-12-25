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Экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове
Сегодня, 13:53
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Экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове

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В первый день акции местным жителям удалось сдать 200 кг макулатуры и 50 кг батареек.

Со среды, 8 ноября, в Волхове заработал экоавтобус, предназначенный для сбора вторсырья. Специалисты социального отдела "ФосАгро-Волхов" собирают макулатуру, пластик и батарейки. Об этом информирует пресс-служба организации.

Успеть сдать отсортированные отходы нужно до 19:00 четверга. В период с 11:00 до 14:00 экоавтобус находился у Привокзальной площади. С 15:00 до 19:00 он переместится на улицу Мичурина.

В первый день акции жителям Волхова удалось сдать 200 кг макулатуры и 50 кг батареек.

Ранее мы сообщили о том, что у госпабликов Ленобласти растёт число подписчиков.

Фото:  Социальная политика "ФосАгро-Волхов"

Теги: ленинградская область, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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