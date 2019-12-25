У госпабликов Ленобласти растёт число подписчиков

Как выяснилось, соцсети стали самым предпочтительным способом общения местных жителей с властями.

Жители 47-ого региона активно подписываются на страницы госучреждений в социальных сетях. Официальные паблики Ленинградской области уже имеют 2,4 млн подписчиков. Об этом сообщил глава регионального ЦУР Тимур Зайнуллин.

В общей сложности в Ленобласти работает 1729 государственных сообществ в соцсетях. Как выяснилось, это самый предпочтительный способ общения местных жителей с властями.

Заунуллин подчеркнул, что администраторы пабликов проходят ежегодное обучение для повышения качества работы с населением. Образовательные семинары прослушали уже свыше одной тыс. специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть в два раза увеличила единовременное пособие молодым педагогам.

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